Наталья Непряева выиграла личное золото впервые с января 2021 года

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла золото в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Для Натальи это первая победа в личной гонке Кубка мира с 8 января 2021 года. Тогда она стала лучшей в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины. Спринт. Финал
1. Наталья Непряева (Россия) — 2.36,41.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +0,32.
3. Юханна Матинтало (Финляндия) — +0,86.
4. Анамария Лампич (Словения) — +1,29.
5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — +4,22.
6. Татьяна Сорина (Россия) — +7,53.
Непряева — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в скиатлоне и эстафете.
- 1 января 2022
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