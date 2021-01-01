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Норвежские лыжники заняли весь пьедестал спринта на втором этапе «Тур де Ски»

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал спринта на втором этапе «Тур де Ски»
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В Оберстдорфе (Германия) состоялись финальные спринтерские забеги классическим стилем у мужчин в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Российские лыжники в них участия не приняли.

«Тур де Ски», II этап. Спринт, мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
2. Эрик Вальнес (Норвегия)
3. Пол Голберг (Норвегия)
4. Эвен Нортуг (Норвегия)
5. Калле Хальфварссон (Швеция)
6. Франческо де Фабиани (Италия).

Отметим, что у женщин спринт выиграла россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 2, Оберстдорф, Германия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
01 января 2022, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:54.77
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.37
3
Пол Голберг
Норвегия
+3.35
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