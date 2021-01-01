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Карлссон: пойду и извинюсь перед Диггинс

Карлссон: пойду и извинюсь перед Диггинс
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, столкнувшаяся с лидером общего зачёта «Тур де Ски», американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия), сказала, что собирается извиниться перед соперницей.

«Я пойду и извинюсь перед ней», — приводит слова Карлссон SVT.

Напомним, за столкновение с Диггинс Фрида получила жёлтую карточку, ставшую для неё уже второй. Также ей выписали три штрафные минуты к общему времени многодневки.

Результат Карлссон стал шестым в финишном протоколе забега вместо изначального третьего. Забег выиграла представительница Финляндии Юханна Матинтало, второй стала российская лыжница Татьяна Сорина.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.

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