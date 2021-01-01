Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Непряева выиграла спринт на Кубке мира во второй раз в карьере

Наталья Непряева выиграла спринт на Кубке мира во второй раз в карьере
Комментарии

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла золото в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Это вторая победа спортсменки в спринте на Кубке мира. Примечательно, что первый успех случился в спринте именно в Оберстдорфе в 2020 году.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины. Спринт. Финал
1. Наталья Непряева (Россия) — 2.36,41.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +0,32.
3. Юханна Матинтало (Финляндия) — +0,86.
4. Анамария Лампич (Словения) — +1,29.
5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — +4,22.
6. Татьяна Сорина (Россия) — +7,53.

Непряева — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в скиатлоне и эстафете.

Новость по теме
Наталья Непряева прокомментировала победу в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022