Наталья Непряева эмоционально отреагировала на победу в спринте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от победы в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Долгожданная победа! Эмоции переполняют. Победа была важна для меня, для морального состояния и настроя. Надеюсь, что это не последний мой подиум. Я старалась грамотно вести себя тактически, на таком круге нереально с места в карьер бежать. Сервис просто на высоте сегодня сработал.

Ощущения от жёлтой майки – вау, но это не впервые в моей карьере. Результаты в начале сезона были не те, что планировались, но сейчас ощущения возвращаются. Конечно, хотелось бы поднять большую пирамиду над головой, но не хотелось бы забегать вперёд. Я просто сделаю всё возможное, что будет в моих силах», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».