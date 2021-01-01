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Джессика Диггинс показала рану после падения на «Тур де Ски». Фото

Джессика Диггинс показала рану после падения на «Тур де Ски». Фото
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Американская лыжница Джессика Диггинс дала комментарий после столкновения со шведкой Фридой Карлссон, случившегося во время классического спринта на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). Джессика также показала рану, полученную в результате этого инцидента.

«Я уже всем это повторяла: гонка говорит сама за себя. Но не нужно беспокоиться обо мне, со мной всё будет в порядке», — приводит слова Диггинс SVT.

Фото: SVT/Bildbyrån

Напомним, за столкновение с Диггинс Карлссон дали жёлтую карточку, которая стала для шведки второй, из-за чего она получила дисквалификацию от организаторов Тура. Также ей выписали 3 штрафные минуты к общему времени многодневки. Результат Карлссон стал шестым в финишном протоколе забега вместо изначального третьего.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.

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