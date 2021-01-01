Джессика Диггинс показала рану после падения на «Тур де Ски». Фото

Американская лыжница Джессика Диггинс дала комментарий после столкновения со шведкой Фридой Карлссон, случившегося во время классического спринта на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). Джессика также показала рану, полученную в результате этого инцидента.
«Я уже всем это повторяла: гонка говорит сама за себя. Но не нужно беспокоиться обо мне, со мной всё будет в порядке», — приводит слова Диггинс SVT.
Фото: SVT/Bildbyrån
Напомним, за столкновение с Диггинс Карлссон дали жёлтую карточку, которая стала для шведки второй, из-за чего она получила дисквалификацию от организаторов Тура. Также ей выписали 3 штрафные минуты к общему времени многодневки. Результат Карлссон стал шестым в финишном протоколе забега вместо изначального третьего.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.
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