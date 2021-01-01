Крянин рассказал, за счёт чего Непряевой удалось победить в спринте на «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин прокомментировал победу Натальи Непряевой в классическом спринте на втором этапе «Тур де Ски».
«Наталья Непряева настраивалась на классический спринт и, как следствие, показала максимальный результат. Она, сэкономив силы, прошла квалификацию, четвертьфинал и полуфинал. Непряева правильно и грамотно разложила силы — как раз это и помогло ей победить. Тактически сделала всё здорово. Можно лишь поздравить, что смогла реализовать задуманное.
Это победа придаст уверенности, что она двигается в правильном направлении. Теперь Непряева будет более спокойно и уверенно выходить на старты», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 1 января 2022
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