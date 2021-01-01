Анфиса Резцова отреагировала на победу Натальи Непряевой в спринте на «Тур де Ски»
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала победу россиянки Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«Наташа Непряева — умница! Рада видеть её на пьедестале, да ещё и с золотой медалью. Хочется, чтобы она с умом подошла к главным стартам на Олимпиаде. Непряева сейчас в прекрасной физической форме. Дай бог, чтобы сохранила её до Олимпийских игр.
Старты на Олимпиаде — это всегда непредсказуемо. Надо иметь не только здоровье, но и голову — всё-таки важно правильно подойти к гонкам. Да, до игр чуть больше месяца, но самое главное, не потерять форму. Будет сложно, но верю, что получится!», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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