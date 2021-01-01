Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Финиш спринтерской гонки на 2-м этапе «Тур де Ски», где весь пьедестал заняли норвежцы

Финиш спринтерской гонки на 2-м этапе «Тур де Ски», где весь пьедестал заняли норвежцы
Комментарии

В Оберстдорфе (Германия) состоялись финальные спринтерские забеги классическим стилем у мужчин в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Российские лыжники в них участия не приняли.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

«Тур де Ски», II этап. Спринт, мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.54,77
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +0,37 секунды
3. Пол Голберг (Норвегия) +3,35
4. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,39
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,90
6. Франческо де Фабиани (Италия) +11,71.

Отметим, что эта победа Клебо позволила норвежцу побить легендарный рекорд соотечественника Петтера Нортуга по количеству побед на Кубке мира (48 против 47).

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022