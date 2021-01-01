Финиш спринтерской гонки на 2-м этапе «Тур де Ски», где весь пьедестал заняли норвежцы

В Оберстдорфе (Германия) состоялись финальные спринтерские забеги классическим стилем у мужчин в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Российские лыжники в них участия не приняли.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

«Тур де Ски», II этап. Спринт, мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.54,77

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание +0,37 секунды

3. Пол Голберг (Норвегия) +3,35

4. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,39

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,90

6. Франческо де Фабиани (Италия) +11,71.

Отметим, что эта победа Клебо позволила норвежцу побить легендарный рекорд соотечественника Петтера Нортуга по количеству побед на Кубке мира (48 против 47).

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.