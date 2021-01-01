В честь победы Натальи Непряевой в Оберстдорфе прозвучала «Катюша»
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Российской лыжнице Наталье Непряевой вручили медаль за победу в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). В честь спортсменки прозвучала композиция «Катюша».
Отметим, что это вторая победа спортсменки в спринте на уровне Кубка мира. Примечательно, что первый успех случился в спринте именно в Оберстдорфе в 2021 году.
Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины. Спринт. Финал
1. Наталья Непряева (Россия) — 2.36,41.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +0,32.
3. Юханна Матинтало (Финляндия) — +0,86.
4. Анамария Лампич (Словения) — +1,29.
5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — +4,22.
6. Татьяна Сорина (Россия) — +7,53.
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