Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на втором этапе «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Второе и третье места также остались за представителями Норвегии – Эриком Вальнесом и Полом Голбергом.
«Здорово начать новый год с победы, а также видеть двух моих партнёров по команде рядом со мной на подиуме. Очень доволен гонкой и началом хорошего года. Надеюсь, он будет хорошим. Усталость немного начинает проявляться. Но если погода такая славная и условия идеальные, это даёт тебе заряд энергии. Просто стараюсь работать на максимуме. Жду день отдыха и постараюсь выложиться в оставшихся гонках», — сказал Клебо после гонки.
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