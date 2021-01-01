Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на втором этапе «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Второе и третье места также остались за представителями Норвегии – Эриком Вальнесом и Полом Голбергом.

«Здорово начать новый год с победы, а также видеть двух моих партнёров по команде рядом со мной на подиуме. Очень доволен гонкой и началом хорошего года. Надеюсь, он будет хорошим. Усталость немного начинает проявляться. Но если погода такая славная и условия идеальные, это даёт тебе заряд энергии. Просто стараюсь работать на максимуме. Жду день отдыха и постараюсь выложиться в оставшихся гонках», — сказал Клебо после гонки.