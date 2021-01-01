Матинтало — о третьем месте в спринте: не знаю, можно ли начать год лучше

Финская лыжница Юханна Матинтало прокомментировала завоевание бронзы в классическом спринте на втором этапе «Тур де Ски». Гонку выиграла россиянка Наталья Непряева.
«Очень приятно завоевать здесь свою первую медаль. В начале сезона в Руке я была четвёртой на той же дистанции. Рада, что смогла сделать шаг вперёд, поскольку до этого была очень-очень близка к подиуму. Сегодня 1 января, и я не знаю, можно ли начать год лучше.
Дальше будет Валь-ди-Фьемме. Думаю, гонка, которая пройдёт через два дня, идеально мне подходит. Это масс-старт классикой на 10 км. Предвкушаю эту гонку, она также должна сложиться для меня хорошо. Потом буду готовиться к Олимпиаде. Может, проведу ещё пару гонок на Кубке мира.
Что я такого съела сегодня? Не знаю, связан ли мой дебютный подиум с едой. Я хорошо здесь выступала и в прошлом сезоне в квалификации, но потом упала. Мне просто не удалось показать тогда, на что способна. Но эта трасса мне отлично подходит. Понимала, что если всё пройдёт нормально и не будет падений, то мне удастся занять очень высокое место», — сказала Матинтало в интервью FIS.
- 1 января 2022
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