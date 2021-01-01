Петтер Нортуг: FIS хочет уничтожить «Тур де Ски»?
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг раскритиковал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) дать шведке Фриде Карлссон три штрафные минуты за столкновение с американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски».
«Считаю, что давать три штрафные минуты — это слишком строго. Одно дело — получить жёлтую карточку и занять последнее место в забеге. Но это решение разрушает Тур. Нужно менять правила. FIS хочет уничтожить «Тур де Ски»?» — приводит слова Нортуга Expressen.
Напомним, в четвертьфинальном забеге Карлссон проехалась по лыжам Диггинс, из-за чего американка упала и потеряла время.
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