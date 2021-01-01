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Юстина Ковальчик отреагировала на победу Непряевой в спринте на «Тур де Ски»

Юстина Ковальчик отреагировала на победу Непряевой в спринте на «Тур де Ски»
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Российской лыжнице Наталье Непряевой вручили медаль за победу в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представительница Польши Юстина Ковальчик отреагировала на победу Непряевой.

«Наташка 💪😇😍», – написала Ковальчик в «Твиттере».

Отметим, что это вторая победа спортсменки в спринте на уровне Кубка мира. Примечательно, что первый успех случился в спринте именно в Оберстдорфе в 2021 году.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины. Спринт. Финал

1. Наталья Непряева (Россия) — 2.36,41.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +0,32.
3. Юханна Матинтало (Финляндия) — +0,86.
4. Анамария Лампич (Словения) — +1,29.
5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — +4,22.
6. Татьяна Сорина (Россия) — +7,53.

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