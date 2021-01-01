Тириль Венг: Карлссон повела себя плохо. Надеюсь, она больше не будет так делать

Норвежская лыжница Тириль Венг поделилась мнением о поведении шведки Фриды Карлссон, завалившей американку Джессику Диггинс во время четвертьфинала спринта на «Тур де Ски».



«Карлссон повела себя плохо. Диггинс сегодня претендовала на победу, и ей испортили гонку. Мне жаль Джесси. Надеюсь, Фрида больше не будет так делать», – цитирует слова Венг Expressen.

Напомним, шведская лыжница Фрида Карлссон столкнулась с лидером общего зачёта «Тур де Ски», американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). За столкновение с Диггинс Фрида получила жёлтую карточку, ставшую для неё уже второй. Также ей выписали три штрафные минуты к общему времени многодневки.



Результат Карлссон стал шестым в финишном протоколе забега вместо изначального третьего. Забег выиграла представительница Финляндии Юханна Матинтало, второй стала российская лыжница Татьяна Сорина.



«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.