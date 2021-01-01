Хейди Венг — о штрафе Карлссон: я видела кровь у Диггинс, нужно правильно себя вести

Норвежская лыжница Хейди Венг оценила штраф Фриды Карлссон, завалившей американку Джессику Диггинс во время четвертьфинала спринта на «Тур де Ски». После гонки шведку поставили на последнее место в забеге, а затем наказали тремя штрафными минутами в общем зачёте «Тур де Ски».



«Я не видела этот момент, поэтому не могу его комментировать. Но видела кровь у Джесси, когда она пришла к финишу. Спросила у неё, всё ли в порядке, и она ответила, что да. Нужно правильно себя вести, и если судьи считают, что ты кому-то мешаешь, то это так. Три штрафные минуты могут показаться строгим наказанием, но, повторюсь, нужно правильно себя вести», – цитирует Венг Expressen.

Напомним, шведская лыжница Фрида Карлссон столкнулась с лидером общего зачёта «Тур де Ски», американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). За столкновение с Диггинс Фрида получила жёлтую карточку, ставшую для неё уже второй. Также ей выписали три штрафные минуты к общему времени многодневки.



Результат Карлссон стал шестым в финишном протоколе забега вместо изначального третьего. Забег выиграла представительница Финляндии Юханна Матинтало, второй стала российская лыжница Татьяна Сорина.



«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.