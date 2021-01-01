Американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о столкновении с Фридой Карлссон во время четвертьфинала спринта на «Тур де Ски».

«Думаю, всё было очевидно. Я ехала по лыжне, а Фрида шла даблполингом вне лыжни и направилась в мою сторону. Я дёрнулась менять лыжню, но она наехала на мои лыжи, что привело к моему падению. Очень досадно. Порой такое случается. Мы пообщались после гонки – между нами всё нормально, никакой драмы. Но жутко обидно, потому что это удар по моему выступлению на Туре. Особенно обидно из-за того, что у нас сегодня были потрясающие лыжи, самочувствие тоже было идеальное. Я была готова пройти путь до конца.



Очень обидно, что на твоё выступление на всей многодневке влияет чьё-то решение. Но судьи приняли своё решение, правила есть правила. Я могу лишь сосредоточиться на положительном, в данном случае на выступлении моей партнёрши Кэтрин Огден. Это был её первый спринт, и она выступила отлично. И Люк с Беном – как же хороши были они. Для меня это очень сильный положительный импульс.



У меня лишь небольшое кровотечение и синяки. Всё будет нормально, и я сосредоточусь на дальнейших выступлениях. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, на последних двух этапах, не беспокоясь о генеральной классификации Тура. Что есть, то есть, и я ничего сейчас изменить не могу. Моя единственная тактика – газ в пол каждый день. Только так. Впереди два масс-старта, и я хочу выступить так хорошо, насколько это возможно. При этом буду беречься», – цитирует Диггинс fasterskier.com.