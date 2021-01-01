В сборной Швеции подтвердили, что Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски»

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём объявил, что Фрида Карлссон снялась с «Тур де Ски» после того, как её оштрафовали на три минуты за столкновение с американкой Джессикой Диггинс.
Ранее Карлссон, которая едва сдерживала слёзы, заявила журналистам, что очень хочет поскорее отправиться домой. Но она не стала сразу объявлять о снятии с «Тур де Ски». И всё же после общения с тренерами было принято решение прервать многодневку.
«Понятно, что мотивация продолжить Тур в этой ситуации для Фриды стоит во главе угла, а перезарядить батареи после такого дня – непростая задача. Мы хотели, чтобы она продолжала соревноваться, но в сложившейся ситуации ей лучше вернуться домой и набраться сил перед Олимпиадой», – цитирует Бистрёма Expressen.
Напомним, шведская лыжница Фрида Карлссон столкнулась с теперь уже бывшим лидером общего зачёта «Тур де Ски», американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). За столкновение с Диггинс Фрида получила жёлтую карточку, ставшую для неё уже второй. Также ей выписали три штрафные минуты к общему времени многодневки.
Результат Карлссон стал шестым в финишном протоколе забега вместо изначального третьего. Забег выиграла представительница Финляндии Юханна Матинтало, второй стала российская лыжница Татьяна Сорина.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.
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