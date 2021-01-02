«Тур де Ски»: расписание и время трансляций

Завтра, 3 января, стартует третий этап многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.



Лыжные гонки. Расписание трансляций «Тур де Ски»

Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января

14:40 — масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).

16:50 — масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).



4 января

13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).

17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).

В общем зачёте у женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. У мужчин первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Большунов — третий. Большунов и представительница США Джессика Диггинс являются действующими победителями многодневки «Тур де Ски».