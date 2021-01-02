Три норвежские лыжницы снялись с «Тур де Ски»

Норвежские лыжницы Матильде Мюрвольд, Лотта Уднес Венг и Ане Аппельквист Стенсет не выступят на последнем этапе «Тур де Ски», сообщает Nettavisen со ссылкой на федерацию лыжных видов спорта Норвегии.



Сообщается, что девушки сейчас едут домой, чтобы сосредоточиться на предстоящих соревнованиях по спринту в рамках Кубка мира.



Сразу после субботнего спринта Стенсет заявила, что ей бы хотелось хоть раз подняться на гору Валь-ди-Фьемме. Однако в команде решили, что ей будет лучше прекратить борьбу на Туре.



Мюрвольд отметила, что довольна тремя гонками из четырёх, а теперь отправится домой и немного отдохнёт.

Ранее норвежская лыжница Лотта Уднес Венг выразила мнение, что шведка Фрида Карлссон заслужила самое строгое наказание за столкновение с американкой Джессикой Диггинс во время четвертьфинала спринта на «Тур де Ски».