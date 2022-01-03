Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 и многодневки «Тур де Ски» (28 декабря — 4 января).
Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира сезона-2021/2022 и «Тур де Ски».
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль.
3 января – гонка на 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.
4 января – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
4 января – гонка на 10 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
Ле Рус, Франция
14 января – мужской и женский спринт, свободный стиль.
15 января – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
15 января – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
16 января – гонка преследования на 10 км, женщины, классический стиль.
16 января – гонка преследования на 15 км, мужчины, классический стиль.
Планица, Словения
22 января – мужской и женский спринт, классический стиль.
23 января – скиатлон, женщины.
23 января – скиатлон, мужчины.
Лахти, Финляндия
26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль.
27 февраля – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
27 февраля – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.
Драммен, Норвегия
3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
Осло, Норвегия
5 марта – гонка на 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль.
6 марта – гонка на 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.
Фалун, Швеция
11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – смешанный командный спринт.
Тюмень, Россия
18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль.
19 марта – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
19 марта – гонка на 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
20 марта – гонка преследования на 10 км, женщины, классический стиль.
20 марта – гонка преследования на 15 км, мужчины, классический стиль.
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