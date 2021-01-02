Чемпион мира из Канады: нельзя не преклониться перед Большуновым

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу восхитился выступлением россиянина Александра Большунова на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

«Раньше у нас были ребята, которые в масс-стартах уже на ранних стадиях взвинчивали темп. Когда я выступал, этим регулярно отмечался Андерс Сёдергрен. У него не было сильного спринта, и он понимал, что ему поможет только отсев спринтеров. А Большунов — это всесторонне развитый лыжник, у него есть сильный финиш в арсенале. Александр уже несколько лет является сильнейшим дистанционным гонщиком мира.

Наверное, вы заметили, что в Оберстдорфе условия были очень тяжёлыми. Ребята буквально шли по льду, это был своеобразный каток. Было очень опасно ехать на высокой скорости, когда такая плотность. То, что в мужской гонке не случилось массовых завалов, — это меня впечатлило. Да, были отдельные инциденты, поломки палок, но не более того. Учитывая столь сложные условия, нельзя не преклониться перед Большуновым. Они бы все так и шли дружно, если бы не его атака. Александр — тот самый парень, который делает рисунок масс-старта. С ним смогли удержаться Масгрейв, Рёте и Клебо. Да, Клебо сейчас настолько хорош, что побеждает в любых условиях. Что тут скажешь?

Но вернусь к своей мысли. Без Большунова, который заряжает впереди, масс-старт превратился бы в скучное зрелище. Круто, что он атаковал в нетипичном для этого месте. Это показывает, насколько Большунов хорош, когда он в форме. И его форма действительно улучшилась, все это видят. Честно говоря, эта трасса выглядела несерьёзной для Кубка мира. Она должна быть сложнее. По-моему, они срезали треть холма по сравнению с тем, что было год назад. Поэтому то, что сделал Большунов, впечатляет ещё сильнее», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.