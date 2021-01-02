Кершоу оценил тактику Карлссон, Диггинс и Сориной на финише масс-старта

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты женского конькового масс-старта на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Его выиграла американка Джессика Диггинс, второй стала шведка Фрида Карлссон, третьей – россиянка Татьяна Сорина.

«Фрида Карлссон и Джессика Диггинс — невероятно старательные лыжницы, они работают на пределе. В масс-старте мы увидели эпичную битву. Да, мы знаем, что потом между ними случилось в спринте, но на время об этом забудем. Фрида ведёт себя непредсказуемо в группе. Она молода и порой принимает неверные решения, когда перестраивается. Такое чувство, что она не знает, какой длины её лыжи и насколько узкие пространства на поворотах. Она упала дважды за одну гонку.

Это был день, когда Карлссон было предначертано проиграть, и она проиграла. На финише она сбилась с ритма, а Диггинс блестяще воспользовалась этим. Никто не способен проходить спуски лучше, чем Джесси. Фрида создала себе достаточный запас на вершине холма, и этого должно было хватить. Диггинс уже выглядела побеждённой в тот момент. Но Джесси отличается тем, что она никогда не сдаётся. Никогда она не отступает — это безумие. Фантастический финиш в её исполнении. Она прошла концовку без использования палок, а там была обледенелая трасса. Она решила согнуться и отработать ногами финиш, чтобы быть быстрее. И в итоге победа отправилась в США.

И кто ещё резко накатил на финише? Сорина. Татьяна посмотрела, что происходит на трассе, поняла, что Диггинс невероятно быстра с её толчками без палок, и решила тоже пойти этой техникой. Она расправилась с Эббой Андерссон и тоже поднялась на подиум. Очень умный шаг — повторить действия Диггинс. Нужно отдать должное Сориной за то, что она не побоялась согнуться и отработать концовку на льду», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.