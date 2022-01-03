Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева обошла Терезе Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева, победившая в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, в общем зачёте Кубка мира обошла норвежку Терезе Йохауг и поднялась на четвёртое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.

2. Джессика Диггинс (США) — 478.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 464.

4. Наталья Непряева (Россия) – 403.

5. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

6. Анамария Лампич (Словения) — 374.

7. Рози Бреннен (США) – 328.

8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 307.

9. Хейди Венг (Норвегия) — 296.

10. Эбба Андерссон (Швеция) — 282...

13. Татьяна Сорина (Россия) — 262…

20. Юлия Ступак (Россия) – 163...

46. Вероника Степанова (Россия) — 65…

55. Лилия Васильева (Россия) – 49…

57. Анастасия Рыгалина (Россия) – 45...

65. Христина Мацокина (Россия) — 23.

66. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…

73. Мария Истомина (Россия) — 15.

74. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...

95. Анна Грухвина (Россия) — 4.