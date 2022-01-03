Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева обошла Терезе Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева, победившая в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, в общем зачёте Кубка мира обошла норвежку Терезе Йохауг и поднялась на четвёртое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.
2. Джессика Диггинс (США) — 478.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
4. Наталья Непряева (Россия) – 403.
5. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
6. Анамария Лампич (Словения) — 374.
7. Рози Бреннен (США) – 328.
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 307.
9. Хейди Венг (Норвегия) — 296.
10. Эбба Андерссон (Швеция) — 282...
13. Татьяна Сорина (Россия) — 262…
20. Юлия Ступак (Россия) – 163...
46. Вероника Степанова (Россия) — 65…
55. Лилия Васильева (Россия) – 49…
57. Анастасия Рыгалина (Россия) – 45...
65. Христина Мацокина (Россия) — 23.
66. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…
73. Мария Истомина (Россия) — 15.
74. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...
95. Анна Грухвина (Россия) — 4.
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