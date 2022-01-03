Кубок мира, зачёт дистанционных гонок: Наталья Непряева вошла в топ-5

Российская лыжница Наталья Непряева после победы в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-Фьемме поднялась на пятую строчку в зачёте дистанционных гонок в Кубке мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 443.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
3. Эбба Андерссон (США) — 282.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 278.
5. Наталья Непряева (Россия) – 245.
6. Катарина Хенниг (Германия) – 236.
7. Джессика Диггинс (США) – 227.
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 209.
9. Татьяна Сорина (Россия) — 208.
10. Рози Бреннен (США) – 207...
16. Юлия Ступак (Россия) – 95…
24. Вероника Степанова (Россия) — 65…
33. Лилия Васильева (Россия) – 49.
34. Анастасия Рыгалина (Россия) – 45...
44. Мария Истомина (Россия) – 15.
45. Яна Кирпиченко (Россия) — 15…
54. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.
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