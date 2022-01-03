Кубок мира, зачёт дистанционных гонок: Наталья Непряева вошла в топ-5

Российская лыжница Наталья Непряева после победы в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-Фьемме поднялась на пятую строчку в зачёте дистанционных гонок в Кубке мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 443.

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

3. Эбба Андерссон (США) — 282.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 278.

5. Наталья Непряева (Россия) – 245.

6. Катарина Хенниг (Германия) – 236.

7. Джессика Диггинс (США) – 227.

8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 209.

9. Татьяна Сорина (Россия) — 208.

10. Рози Бреннен (США) – 207...

16. Юлия Ступак (Россия) – 95…

24. Вероника Степанова (Россия) — 65…

33. Лилия Васильева (Россия) – 49.

34. Анастасия Рыгалина (Россия) – 45...

44. Мария Истомина (Россия) – 15.

45. Яна Кирпиченко (Россия) — 15…

54. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.