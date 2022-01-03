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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Россия — четвёртая
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Сборная России после победы Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) осталась на четвёртом месте в зачёте Кубка наций. В первую тройку входят Швеция, Норвегия и США.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 2169.
2. Норвегия — 1744.
3. США — 1237.
4. Россия — 1111.
5. Финляндия — 1060.
6. Германия — 806.
7. Словения — 578.
8. Швейцария — 444.
9. Италия — 339.
10. Франция — 221.

Наталья Непряева лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3.
2. Хейди Венг (Норвегия) — +3,7.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +4,8.

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