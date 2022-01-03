«Тур де Ски», общий зачёт: Большунов вышел на второе место

В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся мужской масс-старт на этапе «Тур де Ски». По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял финн Ийво Нисканен, а тройку лучших замкнул Алексей Червоткин из России.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.

2. Александр Большунов (Россия) +2.00.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.

5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.

6. Иван Якимушкин (Россия) +3.53.

7. Денис Спицов (Россия) +3.54.

8. Дидрик Тонсет (Норвегия) +4.36.

9. Калле Халфварссон (Швеция) +4.40.

10. Алексей Червоткин (Россия) +4.50.

Большунов является действующим победителем «Тур де Ски».