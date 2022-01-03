«Тур де Ски», общий зачёт: Большунов вышел на второе место
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся мужской масс-старт на этапе «Тур де Ски». По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял финн Ийво Нисканен, а тройку лучших замкнул Алексей Червоткин из России.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.
2. Александр Большунов (Россия) +2.00.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.
5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.
6. Иван Якимушкин (Россия) +3.53.
7. Денис Спицов (Россия) +3.54.
8. Дидрик Тонсет (Норвегия) +4.36.
9. Калле Халфварссон (Швеция) +4.40.
10. Алексей Червоткин (Россия) +4.50.
Большунов является действующим победителем «Тур де Ски».
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