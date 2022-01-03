Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо увеличил отрыв от Большунова

В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся мужской масс-старт на этапе «Тур де Ски». По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 746.
2. Александр Большунов (Россия) – 463
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 399.
4. Ришар Жуве (Франция) – 343.
5. Сергей Устюгов (Россия) — 315.
6. Александр Терентьев (Россия) – 312.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 287.
8. Пол Голберг (Норвегия) — 287.
9. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.
10. Иван Якимушкин (Россия) — 259...
11. Алексей Червоткин (Россия) — 257...
17. Артём Мальцев (Россия) — 194...
20. Глеб Ретивых (Россия) — 167...
23. Денис Спицов (Россия) — 152
24. Илья Семиков (Россия) — 148...
59. Андрей Мельниченко (Россия) — 41.
64. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
119. Александр Бессмертных (Россия) — 2...
121. Денис Филимонов (Россия) — 1...
124. Фёдор Назаров (Россия) — 1.
- 3 января 2022
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