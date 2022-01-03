Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо увеличил отрыв от Большунова

В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся мужской масс-старт на этапе «Тур де Ски». По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 746.

2. Александр Большунов (Россия) – 463

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 399.

4. Ришар Жуве (Франция) – 343.

5. Сергей Устюгов (Россия) — 315.

6. Александр Терентьев (Россия) – 312.

7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 287.

8. Пол Голберг (Норвегия) — 287.

9. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.

10. Иван Якимушкин (Россия) — 259...

11. Алексей Червоткин (Россия) — 257...

17. Артём Мальцев (Россия) — 194...

20. Глеб Ретивых (Россия) — 167...

23. Денис Спицов (Россия) — 152

24. Илья Семиков (Россия) — 148...

59. Андрей Мельниченко (Россия) — 41.

64. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

119. Александр Бессмертных (Россия) — 2...

121. Денис Филимонов (Россия) — 1...

124. Фёдор Назаров (Россия) — 1.