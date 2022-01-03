Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Червоткин поднялся на 3-е место

В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся мужской масс-старт на этапе «Тур де Ски». По его итогам произошли некоторые изменения в зачёте дистанционных гонок Кубка мира.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял финн Ийво Нисканен, а тройку лучших замкнул Алексей Червоткин из России.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 341.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 296.

3. Алексей Червоткин (Россия) — 257.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 238.

5. Иван Якимушкин (Россия) — 230.

6. Ийво Нисканен (Финляндия) – 212.

7. Сергей Устюгов (Россия) — 212.

8. Артём Мальцев (Россия) — 174.

9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.

10. Денис Спицов (Россия) — 152...

15. Илья Семиков (Россия) — 138.

36. Андрей Мельниченко (Россия) — 41...

40. Александр Терентьев (Россия) — 32…

42. Андрей Ларьков (Россия) — 31…

80. Александр Бессмертных (Россия) — 2.