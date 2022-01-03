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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт дистанционных гонок

Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Червоткин поднялся на 3-е место
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся мужской масс-старт на этапе «Тур де Ски». По его итогам произошли некоторые изменения в зачёте дистанционных гонок Кубка мира.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял финн Ийво Нисканен, а тройку лучших замкнул Алексей Червоткин из России.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 341.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 296.
3. Алексей Червоткин (Россия) — 257.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 238.
5. Иван Якимушкин (Россия) — 230.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) – 212.
7. Сергей Устюгов (Россия) — 212.
8. Артём Мальцев (Россия) — 174.
9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.
10. Денис Спицов (Россия) — 152...
15. Илья Семиков (Россия) — 138.
36. Андрей Мельниченко (Россия) — 41...
40. Александр Терентьев (Россия) — 32…
42. Андрей Ларьков (Россия) — 31…
80. Александр Бессмертных (Россия) — 2.

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