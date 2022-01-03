Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия упрочила лидерство

В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся мужской масс-старт на этапе «Тур де Ски». По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте Кубка наций среди мужчин.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял финн Ийво Нисканен, а тройку лучших замкнул Алексей Червоткин из России.

Программа «Тур де Ски» завершится уже завтра, 4 января. Клебо лидирует в общем зачёте, опережая россиянина Александра Большунова на две минуты.

В зачёте Кубка наций Норвегия упрочила преимущество.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 2535.

2. Россия — 1913.

3. Франция — 1013.

4. Италия — 691

5. Финляндия — 609.

6. Швеция — 590.

6. Швейцария — 525.

8. США — 415.

9. Германия — 392.

10. Чехия — 313.