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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия упрочила лидерство
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся мужской масс-старт на этапе «Тур де Ски». По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте Кубка наций среди мужчин.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял финн Ийво Нисканен, а тройку лучших замкнул Алексей Червоткин из России.

Программа «Тур де Ски» завершится уже завтра, 4 января. Клебо лидирует в общем зачёте, опережая россиянина Александра Большунова на две минуты.

В зачёте Кубка наций Норвегия упрочила преимущество.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 2535.
2. Россия — 1913.
3. Франция — 1013.
4. Италия — 691
5. Финляндия — 609.
6. Швеция — 590.
6. Швейцария — 525.
8. США — 415.
9. Германия — 392.
10. Чехия — 313.

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