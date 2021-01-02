Шведка Андерссон: оставить Йохауг без золота на Олимпиаде — это то, над чем я работаю

Шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала о борьбе с норвежкой Терезе Йохауг на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Я считаю, что у меня не меньше шансов выиграть золотые медали на Олимпиаде, чем у Йохауг. Оставить её без медалей – это то, над чем я работаю и на что надеюсь.
Да, главная соперница Терезе сейчас моя подруга Фрида (Карлссон. – Прим. «Чемпионата»). Я знаю, какой силой воли она обладает и на что способна в важнейший момент. Я работала прямо с ней. Она никогда не сдаётся.
Что касается меня, мне было плохо от того, что я не получила желаемых результатов на старте сезона. Я не могла найти свою форму. На самом деле, я и не стремилась прийти форму в начале сезона, но теперь, надеюсь, всё пойдёт по плану. Олимпиада уже не за горами, и я предпочту как можно больше дней провести на высоте. Этот сезон сильно отличается от других. Мне важно проявить терпение и довериться намеченному плану. Да, я тормозила свою форму, это самое сложное решение для элитного спортсмена. Надеюсь, получу за это желаемое на Олимпиаде», — приводит слова Андерссон TV2.
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