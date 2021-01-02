Кершоу сравнил поведение Карлссон с тем, как Зидан боднул Матерацци

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал столкновение шведки Фриды Карлссон с американкой Джессикой Диггинс в четвертьфинале классического спринта на втором этапе «Тур де Ски». Судьи дисквалифицировали результат Карлссон и выписали ей 3 штрафные минуты.

«Диггинс и Карлссон попали в один четвертьфинал в спринте. Фрида, боже мой, ты что творишь? Расслабься, глубокий вдох, выдох. У тебя куча времени, ты в форме. Это был безобразный манёвр. Джесси показала седьмое время в прологе и выглядела прекрасно. Для неё это большой удар по всему «Туру». Фрида во время поворота решила поменять лыжню, и это не так плохо само по себе. Но сначала надо удостовериться, что у тебя есть место для манёвра. Джесси в той ситуации идеально оборонялась и вовремя начала уходить в сторону. Но Фрида, вместо того чтобы успокоиться и отступить, двигается дальше: «Нет, я хочу идти по внешнему радиусу». Зачем тебе там идти? Ты так себе увеличиваешь дистанцию. Какого чёрта ты делаешь? Она выдавливает Диггинс и портит ей весь день. Да, у всех бывают ошибки, я и сам делал грубейшие ошибки. Но как же обидно, когда такое происходит со спортсменами, за которых ты болеешь.

Конечно, Карлссон сразу поставили на последнее место в этом забеге. Вернее, её вообще отправили в самый конец списка. Но это одно. Проблема в том, что у неё уже была жёлтая карточка. Правила почти как в футболе, но в лыжных гонках жёлтая карточка на сгорает после матча, а остаётся с тобой весь сезон. Получаешь вторую — тебя дисквалифицируют. А сейчас у нас идёт «Тур де Ски». Поначалу я подумал: «Хорошо, её не сняли с «Тура». Но, честно говоря, её должны были снимать. Судьи приняли половинчатое решение, дали три минуты штрафа. На «Тур де Ски» пострадали сразу две топ-лыжницы — это сейчас главная история многодневки. Фрида сразу решила: «Так, я домой. Какой смысл мне тут оставаться? Сосредоточусь на Олимпиаде». И это может сыграть в её пользу. Она подойдёт к Пекину отдохнувшей и очень голодной до побед.

Конечно, эта ситуация с Карлссон и Диггинс стала ударом для всего «Тур де Ски». Поначалу я был сильно раздражён решением судей: «Что, вы даёте Фриде три штрафные минуты?». Это какая-то случайная цифра. Три минуты, две минуты, пять минут… Ткнули пальцем в небо и попали в тройку. Но это не так важно, потому что штраф заставил её уехать домой. Теперь многодневка осталась без главной звезды у девушек. Когда Зидан на чемпионате мира боднул парня из сборной Италии, его за это выгнали. Знаете почему? Потому что нельзя бить головой другого футболиста. Боднул — получи удаление. И как это тогда закончилось? Игра перевернулась с ног на голову. Франция играла лучше, чем Италия, но в итоге итальянцы победили, а Зидан закончил карьеру.

Карлссон совершила невероятно глупый поступок. Если бы у Фриды не было жёлтой карточки, она бы отправилась на последнее место в забеге и ей просто дали бы жёлтую карточку, хотя в обычных гонках Кубка мира её бы любой судья сразу снял с гонки. Но это «Тур де Ски», драма, напряжение. Её бы просто поставили на последнее место в забеге, и она бы сохраняла шансы в борьбе за первые места на Туре. Но нужно было подать сигнал. У FIS в последние несколько лет были с этим проблемы. Мы тут даже шутили, что норвежские звёзды постоянно нарушают правила, переходя на конёк во время классических гонок, но их никогда не снимают, а какой-то канадец сделает три шага коньком — всё, дисквалификация. Об этом было слишком много разговоров в прошлом. Конечно, я преувеличиваю, но у нас были поводы обсудить, как норвежцы создают помехи соперникам. К россиянам судьи относятся хуже, чем к норвежцам. И к маленьким нациям тоже. Может, это на самом деле и не так, но так казалось со стороны», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.