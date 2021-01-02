Американский журналист: если бы Диггинс была Большуновым, она бы сломала три пары лыж

Американский журналист Натаниэль Хёрц прокомментировал поведение американки Джессики Диггинс во время столкновения со шведкой Фридой Карлссон в четвертьфинале классического спринта на втором этапе «Тур де Ски». Карлссон наехала на лыжи Диггинс и лишила её шансов на выход в полуфинал. До этого момента Диггинс лидировала в общем зачёте многодневки.

«Меня впечатлило поведение Диггинс после того, как её сбила Карлссон. Думаю, если бы она была Большуновым, мы бы увидели, как она пересекает финишную черту, ломает три пары лыж о свои ноги, идёт на Карлссон, ломает палку, что-то орёт. Вместо этого Джесси просто встала и спокойно доехала до финиша, не теряя самообладания. Для неё это был настоящий удар, но она отреагировала профессионально», – сказал Хёрц в подкасте FasterSkier.