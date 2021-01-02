Губерниев: за лыжников обидно. Уберите Большунова, и это будет совсем другая команда

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах российских лыжников в текущем сезоне.

«За мужчин обидно. Уберите Большунова, и это будет совсем другая команда. Остальные наши лыжники не очень тянут, к сожалению», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Также Губерниев прокомментировал инцидент, произошедший в полуфинале классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» между россиянином Александром Терентьевым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

Напомним, Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки Клебо и потерял равновесие перед финишем, оба лыжника лидировали в заезде. Из-за падения россиянин не сумел квалифицироваться в финал. Клебо же финишировал первым, а впоследствии выиграл гонку. Позднее россиянин обвинил норвежца в падении.

«Лыжные гонки — это контактный спорт. Кто-то падает, кто-то — нет. Не видел гонку, но, если Клебо действовал в рамках правил, тогда нет проблем», — сказал Губерниев.