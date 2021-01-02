Йоханнес Клебо вернётся в Норвегию сразу после «Тур де Ски»

После почти месяца в разъездах олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Йоханнес Клебо проведёт некоторое время дома, когда норвежская команда по лыжным гонкам вернётся с «Тур де Ски».

«Мы планируем вернуться домой после «Тур де Ски», но времени там проведём совсем немного — от трех до семи дней. Затем нас ждёт поездка на высокогорье в итальянский Зайзер Альм для прохождения финального этапа подготовки к Олимпиаде. Это будет хорошая неделя для перезарядки батарей», — заявил Клебо в интервью NRK.

26 января норвежская лыжная сборная вернётся в Норвегию. Уже на следующий день спортсмены чартерным рейсом вылетят в Пекин.

Напомним, Йоханнес Клебо одержал победу на «Тур де Ски» в сезоне-2018/2019.