Вероника Степанова — о неучастии Эстберг в Олимпиаде: потрясение для всей нашей команды

Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что российская команда очень серьёзно восприняла сообщение о том, что норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг вынуждена сделать ещё один перерыв в карьере и пропустит Олимпийские игры.

«То, что мечта Ингвильд разрушена — потрясение не только для меня, но и для всей нашей команды. Мы обсуждали новость с девочками, и все были в шоке. Каждая из нас прикладывает максимум усилий, чтобы добиться наилучших результатов. Особенно это касается олимпийского сезона. Бессчётное количество часов пота, боли и, бывает, слёз — всё это в надежде быть в оптимальной форме в нужное время», — рассказала в интервью Степанова Dagbladet.

«Ингвильд очень много работала, чтобы попасть в олимпийскую сборную Норвегии, и она очень хорошо выступила в Давосе. Теперь она должна внезапно остановиться. Это тот страх, который в глубине души ощущают все лыжницы. Что, если что-то подобное случится со мной на взлёте карьеры?» — добавила Вероника.