Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Хальфварссон ответил Кершоу, назвавшему шведских лыжников посредственными

Хальфварссон ответил Кершоу, назвавшему шведских лыжников посредственными
Комментарии

Шведский лыжник Калле Хальфварссон отреагировал на высказывание канадца Девона Кершоу, который раскритиковал систему отбора шведов на Олимпиаду и заявил, что в этой стране посредственные лыжники, кроме Хальфварссона, который до сих пор не получил права выступить в Пекине. Кершоу также задался вопросом, почему Хальфварссон ужасно выступал в прошлом сезоне и начале нынешнего и лишь сейчас начал проявлять себя.

В двух последних гонках «Тур де Ски» Хальфварссон попадал в топ-5, но его успехи при нынешнем отборе на Олимпиаду не учитываются, так как данные типы гонок не будут представлены в Пекине.

«Несмотря на резкость слов, Кершоу прав. Было слишком много гонок, где я выступал ниже своих возможностей. Почему? Тяжело ответить на этот вопрос. Может, был какой-то психологический барьер. В прошлом сезоне я перетренировался. Думаю, Девон неправ, называя остальных наших лыжников посредственными. Не так просто вписаться в мировую лыжную элиту. Мне кажется, он слишком резок по отношению к ребятам из нашей команды. У нас есть лыжники, которые находятся на очень хорошем уровне», — приводит слова Хальфварссона Aftonbladet.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022