Хальфварссон ответил Кершоу, назвавшему шведских лыжников посредственными

Шведский лыжник Калле Хальфварссон отреагировал на высказывание канадца Девона Кершоу, который раскритиковал систему отбора шведов на Олимпиаду и заявил, что в этой стране посредственные лыжники, кроме Хальфварссона, который до сих пор не получил права выступить в Пекине. Кершоу также задался вопросом, почему Хальфварссон ужасно выступал в прошлом сезоне и начале нынешнего и лишь сейчас начал проявлять себя.
В двух последних гонках «Тур де Ски» Хальфварссон попадал в топ-5, но его успехи при нынешнем отборе на Олимпиаду не учитываются, так как данные типы гонок не будут представлены в Пекине.
«Несмотря на резкость слов, Кершоу прав. Было слишком много гонок, где я выступал ниже своих возможностей. Почему? Тяжело ответить на этот вопрос. Может, был какой-то психологический барьер. В прошлом сезоне я перетренировался. Думаю, Девон неправ, называя остальных наших лыжников посредственными. Не так просто вписаться в мировую лыжную элиту. Мне кажется, он слишком резок по отношению к ребятам из нашей команды. У нас есть лыжники, которые находятся на очень хорошем уровне», — приводит слова Хальфварссона Aftonbladet.
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