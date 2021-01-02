Тириль Венг: Карлссон жестоко наказали. Наверное, я бы на её месте тоже снялась

Норвежская лыжница Тириль Венг оценила наказание Фриды Карлссон. Шведка, у которой была жёлтая карточка перед «Тур де Ски», завалила американку Джессику Диггинс в четвертьфинале спринта, и за это ей присудили трёхминутный штраф. После этого Фрида отказалась продолжать борьбу на престижной многодневке.



«Фрида получила очень строгое наказание. Она заслужила последнее место в забеге, но три штрафные минуты – это жестоко. Мне было бы тяжело прийти в себя, если бы я оказалась на её месте. Стоять на старте с 44-м номером – так себя мотивация. С таким отставанием выходишь просто кататься, а не бороться. Наверное, я бы тоже снялась», — приводит слова Венг Expressen.

Фрида Карлссон — шведская лыжница, чемпионка мира 2019 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров 2018 и 2019 годов.