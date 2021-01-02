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Сборная Норвегии выступила за пересмотр правил после наказания Фриды Карлссон

Сборная Норвегии выступила за пересмотр правил после наказания Фриды Карлссон
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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг высказался по поводу наказания Фриды Карлссон. Шведка, у которой была жёлтая карточка перед «Тур де Ски», завалила американку Джессику Диггинс в четвертьфинале спринта, и за это ей присудили трёхминутный штраф. После этого Фрида отказалась продолжать борьбу на престижной многодневке.

«Последствия будут огромными, и весь Тур под угрозой. Нам необходимо обсудить эту проблему на собрании FIS в будущем. Убеждён, что нам следует рассмотреть вопрос о разбиении сроков действия жёлтых карточек. Нет ли риска, что они утратят свою функцию? Думаю, большинство спортсменов с уважением относятся к тому, для чего они существуют, и никто не хочет получать карточки сознательно», — приводит слова Бьервига Expressen.

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