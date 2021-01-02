Рейс-директор FIS отреагировал на призыв пересмотреть правила наказания лыжников

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей отреагировал на критику правил со стороны ряда лыжников после наказания Фриды Карлссон. Шведка, у которой была жёлтая карточка перед «Тур де Ски», завалила американку Джессику Диггинс в четвертьфинале спринта, и за это ей присудили трёхминутный штраф. После этого Фрида отказалась продолжать борьбу на престижной многодневке.
«Понимаю разочарование, но жёлтые карточки — часть игры. Конечно, все предложения будут обсуждаться. Это не первый случай, когда мы слышим о том, как трудно приходится с жёлтыми карточками на «Тур де Ски». Обсудим вопрос ещё раз.
Мне более понятен вопрос, когда спортсмены получают жёлтую карточку, например, за фальстарт в спринте — это очень мелкое нарушение. А Фрида совершила более грубый проступок, который сильно отразился на Диггинс и всём её выступлении на Туре.
Нас уже критикуют за слишком сложную систему в глазах телезрителей. Не собираемся вводить какие-то новые разветвления правил. Может, следует сделать карточки действительными для разных периодов: с декабря до «Тур де Ски», во время Тура, а потом после него», — приводит слова Миньерея Expressen.
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