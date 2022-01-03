Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Ле Русе

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо пропустит этап Кубка мира, который с 14 по 16 января примет Ле Рус (Франция). Спортсмен после «Тур де Ски» отправится в Норвегию, а во время этапа Кубка мира будет тренироваться на высокогорье в Италии.

«Наш план заключается в том, что Йоханнес пробудет дома неделю после возвращения с «Тур де Ски». 12 января он отправится в Италию, где проведёт заключительный курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме», — приводит слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена ABC Nyheter.

Клебо лидирует в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 3 января, состоится масс-старт на третьем этапе в Валь-ди-Фьемме.