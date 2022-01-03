Юлия Ступак: салют, ну как, все живы?

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак обратилась к подписчикам в своём «инстаграме».

«Салют, ну как, все живы?» — написала Ступак.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак.

Пост Юлии прокомментировала российская лыжница Христина Мацокина: «Когда наклейки намертво приклеиваются к комбезу».

На минувшей неделе Ступак досрочно завершила выступление на многодневке «Тур де Ски». Лыжница отметила, что данное решение было принято совместно с тренерским штабом ещё до старта соревнований. Лидером общего зачёта «Тур де Ски» является ещё одна россиянка Наталья Непряева. Сегодня, 3 января, на третьем этапе в Валь-ди-Фьемме состоится масс-старт.