Норвежский комментатор – о «Тур де Ски»: магия ушла. Лыжи теряют что-то фантастическое
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Норвежский спортивный комментатор Биргер Лёфальдли критически высказался о нынешнем формате многодневки «Тур де Ски».
«Магия испарилась. Все эффектные дисциплины убрали. Международные лыжные гонки вот-вот потеряют то фантастическое, что было создано в 2006 году. Именно «Тур» поднял этот вид спорта», — приводит слова Лёфальдли Adressa.
Ранее с критикой «спринтерского» формата «Тур де Ски» выступил российский лыжник Александр Большунов. Солидарность с позицией Большунова выразили Петтер Нортуг, Ийво Нисканен, Дидрик Тёнсет и другие.
«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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