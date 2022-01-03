Норвежский комментатор – о «Тур де Ски»: магия ушла. Лыжи теряют что-то фантастическое

Норвежский спортивный комментатор Биргер Лёфальдли критически высказался о нынешнем формате многодневки «Тур де Ски».

«Магия испарилась. Все эффектные дисциплины убрали. Международные лыжные гонки вот-вот потеряют то фантастическое, что было создано в 2006 году. Именно «Тур» поднял этот вид спорта», — приводит слова Лёфальдли Adressa.

Ранее с критикой «спринтерского» формата «Тур де Ски» выступил российский лыжник Александр Большунов. Солидарность с позицией Большунова выразили Петтер Нортуг, Ийво Нисканен, Дидрик Тёнсет и другие.

«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.