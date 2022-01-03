Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски»

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл женский масс-старт классическим стилем на 10 км в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски».

Победу в гонке одержала лидер общего зачёта, россиянка Наталья Непряева. Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, третьей — финка Криста Пярмякоски.

«Тур де Ски», III этап. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3 секунды.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3,7.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 4,8.

4. Эбба Андерссон (Швеция) +7,5.

5. Катарина Хенниг (Германия) +10,9.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) +14,3...

10. Татьяна Сорина (Россия) +53,1...

17. Лилия Васильева (Россия) +1.23,8...

21. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.38,4...

34. Екатерина Смирнова (Россия) +2.33,2...

37. Христина Мацокина (Россия) +2.54,2.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.