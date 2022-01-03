Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Непряева одержала вторую в карьере победу в масс-старте на Кубке мира

Наталья Непряева одержала вторую в карьере победу в масс-старте на Кубке мира
Комментарии

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей масс-старта классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Это вторая в карьере победа Натальи в масс-старте на Кубке мира. Первая была одержана ей на этой же трассе в прошлом году.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3.
2. Хейди Венг (Норвегия) +3,7.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +4,8.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Новость по теме
«Теперь надо попадать в историю!» Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Непряевой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022