Наталья Непряева одержала вторую в карьере победу в масс-старте на Кубке мира

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей масс-старта классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Это вторая в карьере победа Натальи в масс-старте на Кубке мира. Первая была одержана ей на этой же трассе в прошлом году.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3.

2. Хейди Венг (Норвегия) +3,7.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +4,8.



«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.