Наталья Непряева одержала пятую победу в карьере на Кубке мира
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Российская лыжница Наталья Непряева одержала пятую в карьере победу на Кубке мира.
Впервые Непряева выиграла гонку на Кубке мира 30 декабря 2018 года в рамках многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Это была гонка на 10 км. Во второй раз Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) в 2020 году. В начале января 2021 года россиянка стала победительницей масс-старта в Валь-ди-Фьемме (Италия), который состоялся в рамках «Тур де Ски».
Две последние победы Непряевой пришлись на текущий «Тур де Ски». На его втором этапе в Оберстдорфе (Германия) Наталья выиграла спринт в классическом стиле, а сегодня, 3 января, на третьем этапе в Валь-ди-Фьемме стала победительницей масс-старта на 10 км.
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