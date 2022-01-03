Наталья Непряева прокомментировала победу в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).
«Очень настраивалась на эту гонку, хотела отстоять первую позицию. Была готова к быстрому темпу с первых метров, потому что понимала, что у женщин по-другому не бывает — у нас нет такого, как у парней. Хотя на последнем круге мне казалось, что темп немножко поутих по сравнению с первыми двумя кругами, но это пошло мне на руку.
Первый раз пыталась дёрнуться за бонусами — и дёрнулась в подъём — но посчитала, что оно того не стоит. Побоялась, что это выйдет мне боком. Завтра самый тяжёлый день тура, и нужно выложить всё, что осталось, потому что на кону стоит то, чего у меня ещё нет», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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