В сборной России высказались о лидерстве Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о раскладах в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» у женщин. Перед решающим заездом в Валь-ди-Фьемме (Италия) с отрывом более минуты лидирует россиянка Наталья Непряева. Татьяна Сорина идёт седьмой.

«Замечательно, что Наталья Непряева сумела сохранить лидерство и даже ещё увеличила отрыв от следующей преследовательницы в общем зачёте «Тур де Ски».

Сорина немного опустилась в общем зачёте, но определяющая гонка будет завтра. Те, кто хорошо готов функционально, будут иметь преимущество в последней гонке. Важно правильно распределить силы, поэтому ждём завтрашнего дня», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.