Татьяна Сорина: у меня что-то пошло не так с самого старта. Сегодня я была не борец
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Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Она заняла 10-е место. Победу одержала её соотечественница Наталья Непряева.
«Настраивалась, что сегодня будет быстрый темп, но у меня что-то пошло не так с самого старта, и сегодня я была не борец. Может быть, немного с колодкой перемудрили, больше держания сделали, и на равнине сегодня мне было очень тяжело. Не знаю, нужно будет обсудить с сервисменами. Сегодня мышечно мне было тяжело — гонка была тяжёлая. Завтрашняя гонка будет всё решать. Очень расстроилась из-за того, что сегодня ухудшила свои позиции в общем зачёте», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
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