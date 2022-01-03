Татьяна Сорина: у меня что-то пошло не так с самого старта. Сегодня я была не борец

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Она заняла 10-е место. Победу одержала её соотечественница Наталья Непряева.

«Настраивалась, что сегодня будет быстрый темп, но у меня что-то пошло не так с самого старта, и сегодня я была не борец. Может быть, немного с колодкой перемудрили, больше держания сделали, и на равнине сегодня мне было очень тяжело. Не знаю, нужно будет обсудить с сервисменами. Сегодня мышечно мне было тяжело — гонка была тяжёлая. Завтрашняя гонка будет всё решать. Очень расстроилась из-за того, что сегодня ухудшила свои позиции в общем зачёте», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».