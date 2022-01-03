Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Мощный победный рывок Натальи Непряевой в масс-старте на 3-м этапе «Тур де Ски». Видео

Мощный победный рывок Натальи Непряевой в масс-старте на 3-м этапе «Тур де Ски». Видео
Комментарии

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем в рамках третьего, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски». Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, третьей — финка Криста Пярмякоски. Для Непряевой это пятая победа в карьере на Кубке мира и вторая в масс-старте.

Перед решающим заездом на «Тур де Ски» Непряева лидирует в общем зачёте с преимуществом в 1 минуту 12 секунд относительно шведки Эббы Андерссон. Завтра, 4 января, лыжницы совершат подъём в гору в рамках масс-старта.

Публикация доступна в «твиттере» телеканала «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Тур де Ски», III этап. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3 секунды.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3,7.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 4,8.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +7,5.
5. Катарина Хенниг (Германия) +10,9.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) +14,3…
10. Татьяна Сорина (Россия) +53,1…
17. Лилия Васильева (Россия) +1.23,8…
21. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.38,4…
34. Екатерина Смирнова (Россия) +2.33,2…
37. Христина Мацокина (Россия) +2.54,2.

Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022