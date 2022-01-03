Мощный победный рывок Натальи Непряевой в масс-старте на 3-м этапе «Тур де Ски». Видео

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем в рамках третьего, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски». Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, третьей — финка Криста Пярмякоски. Для Непряевой это пятая победа в карьере на Кубке мира и вторая в масс-старте.
Перед решающим заездом на «Тур де Ски» Непряева лидирует в общем зачёте с преимуществом в 1 минуту 12 секунд относительно шведки Эббы Андерссон. Завтра, 4 января, лыжницы совершат подъём в гору в рамках масс-старта.
Публикация доступна в «твиттере» телеканала «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Тур де Ски», III этап. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3 секунды.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3,7.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 4,8.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +7,5.
5. Катарина Хенниг (Германия) +10,9.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) +14,3…
10. Татьяна Сорина (Россия) +53,1…
17. Лилия Васильева (Россия) +1.23,8…
21. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.38,4…
34. Екатерина Смирнова (Россия) +2.33,2…
37. Христина Мацокина (Россия) +2.54,2.
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