Мощный победный рывок Натальи Непряевой в масс-старте на 3-м этапе «Тур де Ски». Видео

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт классическим стилем в рамках третьего, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски». Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, третьей — финка Криста Пярмякоски. Для Непряевой это пятая победа в карьере на Кубке мира и вторая в масс-старте.

Перед решающим заездом на «Тур де Ски» Непряева лидирует в общем зачёте с преимуществом в 1 минуту 12 секунд относительно шведки Эббы Андерссон. Завтра, 4 января, лыжницы совершат подъём в гору в рамках масс-старта.

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«Тур де Ски», III этап. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3 секунды.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3,7.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 4,8.

4. Эбба Андерссон (Швеция) +7,5.

5. Катарина Хенниг (Германия) +10,9.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) +14,3…

10. Татьяна Сорина (Россия) +53,1…

17. Лилия Васильева (Россия) +1.23,8…

21. Анастасия Рыгалина (Россия) +1.38,4…

34. Екатерина Смирнова (Россия) +2.33,2…

37. Христина Мацокина (Россия) +2.54,2.